Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Okul önünde tacizciye dayak

Arnavutköy'de iddiaya göre okula gitmeye çalışan küçük yaştaki çocukları tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi, veliler ve çevredekiler tarafından dövüldü.

  • DHA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Arnavutköy'deki bir ilkokul önünde meydana geldi. İddiaya göre, okul çevresinde dolaşan ve yol kenarındaki kız öğrencilere kalabalığı fırsat bilerek dokunmaya çalışan kişi çevredekilerin dikkatini çekti. Okul bahçesine de girdiği öne sürülen kişi veliler ve çevredekiler tarafından yakalandı. Okul bahçesinin dışına çıkartılan bu kişi feci şekilde dövüldü. Dövülen kişi daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kuş çarpan motorcular ölümden döndüler

Kuş çarpan motorcular ölümden döndüler

Limon suyunun yararları

Limon suyunun yararları

Pişirilince daha sağlıklı hale gelen sebzeler

Pişirilince daha sağlıklı hale gelen sebzeler

Dişlerimize zarar veren gıdalar

Dişlerimize zarar veren gıdalar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA