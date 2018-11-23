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Okul servis araçları jandarmanın takibinde

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca okul servis araçlarına yönelik denetimde trafik kurallarını ihlal eden 125 sürücüye toplam 35 bin 191 lira ceza uygulandı, 11 araç trafikten men edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, okul çağındaki çocukların güvenle ulaşımlarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesi ve caydırıcı olması bakımından okul servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
 
Bu kapsamda 104 personelden oluşan 26 ekiple 573 servis aracında denetim yapıldı.
 
Denetimde araçların, "Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne" uygunluğu, servis şoförlerinin trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması konusunda sürücülere uyarıda bulunuldu.
 
11 araç trafikten men edildi
 
Öğrencilere de bazı uyarılar yapan jandarma ekipleri, öğrencilerden okul servisi ya da diğer araçlara bindiklerinde mutlaka emniyet kemeri takmaları gerektiğini belirtti.
 
Ekipler, öğrencilere araç içinde ve dışında uyulması gereken trafik kurallarıyla ilgili de bilgi vererek broşür dağıttı.
 
573 okul servis aracının denetlendiği uygulamada trafik kurallarını ihlal eden 125 sürücüye toplam 35 bin 191 lira idari para cezası uygulandı, 11 araç trafikten men edildi. Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.
 
Denetimlerin süreceği belirtildi.  

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