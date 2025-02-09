İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 30 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında 3 milyon 145 bin 753 aracın denetlendiğini ve 487 bin 126 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 30 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında 3 milyon 145 bin 753 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 48 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlalinde bulunan 138 bin 335, periyodik muayenesi yaptırılmamış 25 bin 496, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 701, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 191 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 986 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 487 bin 127 araca/sürücüye işlem yapıldı.

OKUL SERVİSLERİNE DENETİM

Bakan Yerlikaya, 1 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerince; okul servis araçlarına yönelik toplam 111 bin 476 adet denetim yapıldığını açıkladı. 12 bin 928 adet sürücü/araca işlem yapıldı. 2024 yılında okul servis araçları toplam bin 674 ölümlü ve yaralanmalı kazaya karıştı. Bakan Yerlikaya, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte, öğrencilerin okul servislerinde güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerince denetimlerin arttırıldığını belirtti.

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