20 Ağustos 2021 Cuma 14:56 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 14:56

İstanbul okul sevis ücretleri belli oldu. Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlayacak olmasıyla birlikte okul servis ücretleri, velilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyordu. Okulların açılmasına az bir süre kala İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı, Okul servis ücretlerinin ne kadar olduğunu açıkladı. Peki Okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte İstanbul okul sevis ücretleri 2021-2022

İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2021 NE KADAR OLDU?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için İstanbul için okul servis ücretleri belli oldu.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'da okul servis ücretlerinin geçen yılki fiyatlara yüzde 15 zam yapıldığını bildirdi.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah nasip ederse bu sene yüz yüze eğitim başlarsa uygulayacağımız fiyatlar 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak. Bununla birlikte yapılan zamdan kesinlikle memnun değiliz çünkü giderlerimiz yaklaşık yüzde 40'lara kadar arttı." ifadelerine yer verdi.

Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 06.09.2021 tarihinde açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, il müdürlüklerine gönderdiği yazıyla okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesi talimatını verdi.

81 ile gönderilen yazıda, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.

Okul servislerinde Koronavirüsle tedbir amacıyla düzenli bir şekilde dezenfeksiyon işlemleri uygulanacak.