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  • Okul servisi ile otomobil çarpıştı! 3 ölü, 2 ağır yaralı
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Okul servisi ile otomobil çarpıştı! 3 ölü, 2 ağır yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 10:09 - Güncelleme:
Okul servisi ile otomobil çarpıştı! 3 ölü, 2 ağır yaralı
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Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü, Alagöz köyü yakınlarında 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpıştı.

Şarampole devrilen otomobildeki, 5 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Okul servis minibüsünün boş olduğu, köyden öğrenci almaya gittiği öğrenildi.

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