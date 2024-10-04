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Okul servisinden düşen 14 yaşındaki Elif kurtarılamadı

Şanlıurfa'da, hareket halindeki servis minibüsünden düşen 8'inci sınıf öğrencisi Elif Tekin (14), yaşamını yitirdi.

DHA4 Ekim 2024 Cuma 13:30 - Güncelleme:
Okul servisinden düşen 14 yaşındaki Elif kurtarılamadı
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Kaza, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesi Ekili Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ceylan (35), yönetimindeki 63 ACB 976 plakalı servis minibüsü ile öğrencileri evlerine bıraktığı sırada, Saygın Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Elif Tekin, bir anda dengesini kaybedip kapısı açık olan araçtan düştü. Minibüsün altında kalıp yaralanan Elif Tekin, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından, servis minibüsü sürücüsü Mehmet Ceylan gözaltına alınırken; Elif Tekin'in cenazesi ise otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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