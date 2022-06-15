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Okula ait atıl durumdaki arazi tarım alanı oldu, öğrenciler tohumları elleriyle dikti

Muş Rekabet Kurumu Mesleki Anadolu Lisesindeki boş araziye öğretmen ve öğrenciler, sebze tohumları ekti.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 10:57 - Güncelleme:
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Atıl durumdaki okul arazilerinin işlenerek tarıma kazandırılması ve öğrencilere organik tarımın öneminin anlatılması amacıyla Muş Rekabet Kurumu Mesleki Anadolu Lisesi'ndeki atıl arazi bostana dönüştürüldü.

Okulun öğretmen ve öğrencileri, biber, yeşil fasulye, domates, salatalık, kabak ve patlıcan tohumlarını toprakla buluşturdu.

Okul müdürü Abbas Ataman, okula ait 2 dönümlük atıl durumdaki arazinin tarıma kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Yıllardır kullanılmayan araziyi değerlendirmek için okul yönetimi olarak karar aldıklarını belirten Ataman, şunları kaydetti:

"Özellikle sonbahara doğru ektiğimiz sebzelerin yetişmesiyle hem okul mutfağında kullanacağız hem de ihtiyaç sahibi ailelere katkı sağlayacağız. Gönüllü öğrencilerimiz de bu projeye katkı sundu. Yaklaşık 2 dönüm alanda altyapı oluşturuldu, sulama sistemi kurulduktan sonra üretime hazır hale getirilen bir saha oldu. Burada domates, biber, soğan, patlıcan yeşil fasulye, salatalık gibi ürünler ekildi. Ağustos ve eylül döneminde hasadını gerçekleştireceğiz. Tatil süresince okulumuzda görevli personel ve öğretmenlerimiz bakımını yapacaktır."

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