Okula gitme fırsatı bulamayan kadınlar, belediyenin açtığı kursa yoğun ilgi gösterdi

AA 10 Kasım 2021 Çarşamba 14:56 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 14:56

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatı ile ilçede kadın istihdamının arttırılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için projeler yürütülürken, eğitim çalışmalarına da büyük önem veriliyor.

Belediyeye bağlı Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki okuma yazma kursuna katılan, yaşları 40 ila 60 arasında değişen kursiyerler hayallerini gerçekleştirme imkanı buluyor.

Çeşitli nedenlerle daha önce okula gitme fırsatı bulamayan kadınlar, kursa büyük ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Beşikci, okuma yazma bilmeyen vatandaşlara ulaşarak, kursa katılmalarını sağladıklarını belirtti.

Ailevi nedenler veya maddi imkansızlıklar yüzünden hiç okula gitmemiş, yaşları 40 ila 60 arasında değişen kadınlara hayatlarını kolaylaştırmak için farklı eğitimler ve kurslar verildiğini anlatan Beşikci, ilçede okuma yazma bilmeyen kimse kalmasın diye ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini aktardı.

Kadın kursiyerler de bugüne kadar yaşadıkları mağduriyeti, "Işıksızdık, ışığımız yoktu." sözüyle ifade ederek, kursların düzenlenmesinde emeği bulunan Kaymakam Beşikci ve tüm eğitimcilere teşekkür etti.