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  • Okulda 7 yaşındaki Miray'ın hayatını kaybettiği kazada öğretmen için karar
Güncel

Okulda 7 yaşındaki Miray'ın hayatını kaybettiği kazada öğretmen için karar

Ordu'nun Altınordu ilçesinde okul bahçesindeki trafik kazasında 7 yaşındaki öğrencinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

AA3 Eylül 2024 Salı 13:54 - Güncelleme:
Okulda 7 yaşındaki Miray'ın hayatını kaybettiği kazada öğretmen için karar
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Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde öğrenci Miray Arslan'ın hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına altına öğretmen Banu Kaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobille bahçeye girdiği sırada, uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Okulun ilk günü acı olay! 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

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