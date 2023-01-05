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Okulda dehşet! Oğlunun silahla vurduğu kadın öldü

Samsun'un Canik ilçesinde oğlu tarafından okul binasında silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, kadının arkadaşı ağır yaralandı.

AA5 Ocak 2023 Perşembe 14:51 - Güncelleme:
Okulda dehşet! Oğlunun silahla vurduğu kadın öldü
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Alınan bilgiye göre, eşinden boşanmış olan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük (50), erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babalarında bulunan iki çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitti.

Okul yönetimi de babaları A.Ö'yü (47) telefonla arayıp, annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirdi.

Kadının büyük oğlu A.A.Ö. (17), annesinin bulunduğunu öğrendiği ortaokula gidip binaya girdi.

A.A.Ö, tabancayla binanın içinde annesine, ardından da okul bahçesine çıkıp burada bulunan Bilgin İ'ye ateş etti.

Büyük, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Bilgin İ. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan A.A.Ö, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince Canik ilçesindeki ikametinde suç aletiyle yakalandı.

Polis, baba A.Ö'yü de gözaltına aldı.

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