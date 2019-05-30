Okulda 'devamsızlık' kavgası! Ortalık karıştı
Avcılar'da devamsızlık nedeniyle velisi okula öğrenci, okuldakilere bıçak çektiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
- DHA
Olay Avcılar Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Kemal Atay Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddialara göre A.M. adlı öğrencinin annesi, devamsızlık nedeniyle okula çağrıldı. Annesinin okula gelmesiyle bıçak çektiği belirtilen A.M. okul müdürü ve çevredekileri tehdit etti. Okula gelen polis, anne ile oğlunu gözaltına aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.