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Okulda 'devamsızlık' kavgası! Ortalık karıştı

Avcılar'da devamsızlık nedeniyle velisi okula öğrenci, okuldakilere bıçak çektiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

  • DHA
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Olay Avcılar Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Kemal Atay Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddialara göre A.M. adlı öğrencinin annesi, devamsızlık nedeniyle okula çağrıldı. Annesinin okula gelmesiyle bıçak çektiği belirtilen A.M. okul müdürü ve çevredekileri tehdit etti. Okula gelen polis, anne ile oğlunu gözaltına aldı.

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