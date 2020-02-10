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Güncel

Okulda rahatsızlanan öğrenci hava ambulansı ile sevk edildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde okulda aniden rahatsızlanan öğrenci hava ambulansı ile hastaneye sevk edildi.

IHA10.02.2020  17:19 - Güncelleme: 10.02.2020  17:19

Edinilen bilgiye göre Demirci 75. Yıl Alime Paşa Eğitim kurumlarında öğrenim gören özel eğitim öğrencisi 8 yaşındaki Hüseyin D., aniden derste rahatsızlanarak nöbet geçirmeye başladı. Sınıf öğretmeni tarafından okul idaresine haber verilmesinin ardından 112 Ambulansı ile Demirci Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı.

Demirci Devlet Hastanesinde Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehmet Güllühalı tarafından epilepsi nöbeti geçiren Hüseyin D.’ye ilk müdahalesi burada yapıldı. Yaklaşık 30 dakika nöbeti geçmeyen Hüseyin D. için 112 hava komuta merkezinden hava ambulans helikopteri çağrıldı.

Hüseyin D., Turgut Özal Stadına iniş yapan ambulans helikopter ile Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

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