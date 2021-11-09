Okulda tasarlanan programla sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak ders işliyorlar

AA 9 Kasım 2021 Salı 11:36 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 11:36

MEMYO Öğretim Görevlisi Yarkın Çelik, Kovid-19 salgını döneminde öğrencilere daha yararlı olabilmek için "MEMYO Online" programını tasarladı.

Yaklaşık 2 ay önce uygulamaya konulan program sayesinde öğrenciler "sanal gerçeklik gözlükleri" ile daha önce gidemedikleri yerleri görüyor, mesleki beceri eğitimi alıyor.

Okulun müdürü Doç. Dr. Veli Sırım, AA muhabirine, muhasebe ve vergi uygulamaları, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ile turizm ve otel işletmeciliği bölümlerinde yaklaşık 300 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Okuldaki bölümlerin ilçe ve çevresi için istihdam anlamında önem taşıdığını anlatan Sırım, bu nedenle öğrencilerin salgın sürecini daha verimli geçirmelerini sağlamak için program tasarladıklarını ifade etti.

MEMYO Öğretim Görevlisi Çelik tarafından hazırlanan programın öğrencilere fayda sağlayacağına inandığını vurgulayan Sırım, şöyle devam etti:

"Maddi imkanlar yetersiz olduğu için hocalar olarak devreye girdik ve bu uygulamada kullanacağımız 14 sanal gerçeklik gözlüğünü temin ettik. Uygulama noktasında şu an başlangıç düzeyindeyiz. Belli derslerde belli konularda uygulama yapıyoruz ancak zamanla tüm ders ve konuları kapsayacak şekilde bu projeyi hayata geçirmeyi, öğrencilerin aldıkları eğitimin daha kalıcı, daha verimli olmasını amaçlıyoruz."

- "DERSLER DAHA EĞLENCELİ VE KALICI OLUYOR"

Çelik ise geliştirdiği bilgisayar yazılımı ve cep telefonu uygulaması sayesinde öğrencilerle sanal ortamda ders işleyebildiklerini dile getirdi.

"Sanal gerçeklik gözlükleri" ile işlenen derslerin öğrenciler açısından daha eğlenceli ve kalıcı olduğuna vurgu yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu uygulama bizler, okulumuz ve üniversitemiz için geleceğe açılan bir kapı niteliğinde. Pandemi bize gösterdi ki eğitimde dijital dönüşüm kaçınılmazdır. Bu anlamda biz de özellikle pandemi döneminde yüz yüze eğitim yapacağımız günleri iple çekerken, aynı zamanda bu dijital dönüşüm projeleriyle, değerli hocalarımla beraber çalıştık. Projenin amacı, öğrencilerimize teoride öğrettiğimiz bilgilerin pratikte de uygulanabilir bir versiyonunu kalıcı halde hafızalarına kazımak. Okulumuzun tüm programlarındaki öğrenciler için hem uygulamalı ders içeriklerimiz mevcut hem de sanal gerçeklik gözlükleriyle ders içeriklerimiz var."

Her bölüme yönelik farklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Çelik, "Mesela insan kaynakları dersimizde anlattığımız teorik bilgilerle ilgili bir dijital oyun içeriği ürettik. Bu oyunda öğrencilerimiz insan kaynaklarıyla yaptığı mülakat senaryosunda ya işe alınacak ya da alınmayacak." diye konuştu.

Öğrenciler de daha önce imkansızlıklar nedeniyle gidemedikleri yerleri sanal ortamda görebildikleri ve dersleriyle ilgili pratik yapabildikleri için projeden memnun olduklarını ifade etti.