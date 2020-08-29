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Güncel

Okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk detayları paylaşıyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısında konuşuyor.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:10 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:17
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısında konuşuyor. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'UN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Bütün dünyada olduğu gibi şuanda Türkiye'de de uzaktan eğitimin önemi arttı. Dünyada bunu yapabilen çok az sayıda ülke var

Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı 10-12 kat arttırıyoruz 

Bir dersin toplam yapılma süreci toplam 5 gün sürüyor. 20 dakikalık bir ders 5 günde hazırlanıyor

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