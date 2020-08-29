Okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk detayları paylaşıyor

29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:10 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:17

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısında konuşuyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'UN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Bütün dünyada olduğu gibi şuanda Türkiye'de de uzaktan eğitimin önemi arttı. Dünyada bunu yapabilen çok az sayıda ülke var

Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı 10-12 kat arttırıyoruz

Bir dersin toplam yapılma süreci toplam 5 gün sürüyor. 20 dakikalık bir ders 5 günde hazırlanıyor

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