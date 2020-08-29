Okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk detayları paylaşıyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısında konuşuyor.
Bütün dünyada olduğu gibi şuanda Türkiye'de de uzaktan eğitimin önemi arttı. Dünyada bunu yapabilen çok az sayıda ülke var
Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı 10-12 kat arttırıyoruz
Bir dersin toplam yapılma süreci toplam 5 gün sürüyor. 20 dakikalık bir ders 5 günde hazırlanıyor
EBA Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10'uncu site
Öğrencilerimizin EBA içindeki tüm faaliyetlerini takip ediyoruz