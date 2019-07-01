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Okullar ne zaman açılıyor 2019 yaz tatili ne zaman bitecek? MEB yeni eğitim takvimi!

Yaz yaz tatili döneminin keyfini çıkaran milyonlarca öğrenci her ne kadar sıcak günlerin tadını çıkarsalar da bir taraftan da, ‘2019-2020 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılıyor? MEB’in yeni eğitim takvimi nedir?’ sorularına arama motorlarında yanıt aramaya başladı. Peki, Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman? MEB’den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama geldi. 2019-2020 eğitim öğretim dönemiyle ilgili takvim kesinleşti. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı. İşte haberimizin detayları…

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‘2019-2020 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılıyor? MEB’in yeni eğitim takvimi nedir? Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman?’ sorularına Temmuz ayına girilmesiyle birlikte yanıt aranmaya başladı. Yaz yaz tatili döneminin keyfini çıkaran milyonlarca öğrenci her ne kadar sıcak günlerin tadını çıkarsalar da bir taraftan da 2019-2020 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladılar. MEB’den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama geldi. 2019-2020 eğitim öğretim dönemiyle ilgili takvim kesinleşti. MEB’in takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Yani yaz tatili de 15 Eylül 2019’da bitecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı. İşte haberimizin detayları…

2019 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. Tatil, hafta sonu ile birlikte 9 gün olacak.

- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak ve hafta sonu tatilleriyle birlikte 16 gün sürecek.

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

- 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek ve hafta sonu tatilleri dahil 9 gün olacak.

- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran 2020’de tamamlanacak ve 11 haftalık uzun bir yaz tatiline girilecek.

- Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

MEB'DEN AÇIKLAMA

MEB'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

YAZ TATİLİ İÇİN VELİLERE TAVSİYELER

Tatilde çocuklarınızla zaman geçirin!

Yarıyıl tatili boyunca çocuklarınızla birlikte zaman geçirmeye özen gösterin. Çocukları sinemaya götürün, onlarla oyunlar oynayın,  akraba ziyaretleri yapın, onların sosyalleşmesini sağlayın. Siz de çocuklarınızla birlikte sosyalleşin. Ailesiyle verimli zaman geçiren öğrencilerin, okulda daha başarılı olduklarını unutmayın.

Çocuklarınıza tatil boyunca ders çalışması için baskı yapmayın!

Tatil dönemlerinde çocukların başarı düzeyini artırmak için ders ve oyun zamanlarını planlayın. Motivasyonlarını ders çalışma bakısı altında bırakmayın. Okulda verilen ödevlerin ve yeni dönem hazırlıklarının yapılmasını sağlayın, ancak bunu tatil süresine yayarak yapın.

Çocuklarınızla birlikte oyunlar oynayın!

Tatilin öğrenciler için bir oyun ve dinlenme süresi olduğunu unutmayın.  Çocuğunuz hem arkadaşlarıyla hem de sizinle oyun oynamak ister. Türkiye’de özellikle bu yıl okullarda ders olarak okutulan “Akıl Oyunlarından” faydalanın. Çocuğunuz matematik, konsantrasyon, görsel algı, sosyal iletişim gibi yeteneklerini geliştirmek için onun yaş grubuna uygun akıl oyunları alın ve ailece bu oyunları oynayın. Emin olun siz de en az çocuklar kadar eğleneceksiniz.

 

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