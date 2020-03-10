Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi.
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Bakan Koca, "(Tıbbi kongreler) Uluslararası yasak ama ulusal olan, uluslararası katılımı olmayan kongrelerle ilgili 'Sayıca kaç kişiye kadar sınırlamalıyız?' konusunu Bilim Kuruluyla tartışacağız. Bunu önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklamış oluruz." dedi.
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Koca, kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayınlanabileceğini belirtti.