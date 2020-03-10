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Güncel

Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan Koca'dan önemli açıklama

Sağlık Bakanı Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi.

AA10 Mart 2020 Salı 17:37 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 17:45
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi.

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Bakan Koca, "(Tıbbi kongreler) Uluslararası yasak ama ulusal olan, uluslararası katılımı olmayan kongrelerle ilgili 'Sayıca kaç kişiye kadar sınırlamalıyız?' konusunu Bilim Kuruluyla tartışacağız. Bunu önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklamış oluruz." dedi.

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Koca, kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayınlanabileceğini belirtti.

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