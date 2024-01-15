Okullarda Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Öğrenciler bayrak töreni öncesinde sıraya girdi.

Öğrenciler daha sonra şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler sınıflarına geçti.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Altındağ Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi'ndeki saygı duruşu ve bayrak töreni sonrası konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu acıyı yaşıyoruz. Bu ülkede yaşayan çocuklarımızın vatanlarına olan sevgisini ve saygısını, gelecek kuşaklara taşımak bakanlık olarak bizim en temel görevlerimizden bir tanesidir." dedi.