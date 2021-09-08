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Okullardaki zehir tacirlerine operasyon

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla il genelindeki okulların çevrelerinde narkotik uygulaması gerçekleştirdi.

AA8 Eylül 2021 Çarşamba 19:09 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 19:10
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Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotim ekipleri, denetimlerde şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti.

Ayrıca, okuldan çıkan öğrencilere uyuşturucu madde ile diğer bağımlılık yapan maddelerin zararları hakkında bilgi veren ekipler, uyuşturucu kullanımı ve satışı konusunda da uyarılarda bulundu.

Ekipler, çocuklarını okuldan almaya gelen velileri de narkotik suçları konusunda bilgilendirerek, karşılaşılacakları olumsuz durumlarda ihbarda bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

Uygulamaların eğitim-öğretim yılı boyunca kentte bulunan okulların çevresi ile öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde devam edeceği öğrenildi.

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