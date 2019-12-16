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Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi

Sakarya'da bir okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesindeki Akşemsettin İlk ve Ortaokulunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Okul yöneticileri öğrencileri tahliye ederken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Binada mahsur kalanın olmadığı belirlenirken, yangın nedeniyle okulun çatısından yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Bölgeye gelerek yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

Ailelerinin okula gelip teslim aldığı bazı öğrencilerin korktukları için ağladığı görüldü.

- "Gereken neyse yapılmıştır"

Okula gelerek incelemelerde bulunan Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Karabulut, yangında yaralanan ve dumandan etkilenen öğrenci ve personel olmadığını belirterek, "En kısa zamanda ufak tefek onarımları yaparak okulumuzu derhal eğitim-öğretime açacağız. Hasar da telafi edilinceye kadar da eğitim-öğretime Büyükesence okullarımızda devam edilecektir." dedi.

İtfaiye raporu açıklanmadan yangının çıkış nedeni hakkında görüş bildirmenin doğru olmayacağını dile getiren Karabulut, şöyle devam etti:

"Sonucu bekleyeceğiz. 186 öğrencimiz var. Duman görüldüğünde yangın olduğu görülmüş ve çocuklar okul yöneticileri ve öğretmen tarafından tahliye edilmiş, eğitim-öğretime ara verilmiş. Gereken neyse yapılmıştır. Öğrencilerimizin eğitim öğretimi diğer okullarda devam edecektir, kesinti söz konusu olmayacaktır."

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç da öğrencilerle ilgili bir olumsuzluğunun olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Yangına anında müdahale edildiğini aktaran Kılıç, tadilatın ardından öğrencilerin okulda eğitimine devam edeceğini bildirdi.

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