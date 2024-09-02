İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2024 Pazartesi / 28 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9929
  • EURO
    37,6855
  • ALTIN
    2731.95
  • BIST100
    10078.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Okulun ilk günü acı olay! 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
Güncel

Okulun ilk günü acı olay! 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

AA2 Eylül 2024 Pazartesi 12:09 - Güncelleme:
Okulun ilk günü acı olay! 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobille bahçeye girdiği sırada, uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Küçük çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, hastaneye gelerek baba Yakup ile anne Eda Arslan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Öte yandan sürücü Kaya, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.