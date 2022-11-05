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Okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek için 11 Kasım'da gıyabi cenaze namazı kılınacak

Türkiye'de dünyaca ünlü mücevher markasının distribütörü olan iş insanı Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti'de gemiden düştü. Ertek'ten 11 gündür haber alınamıyor. Ertek'e ulaşılamazsa 11 Kasım'da İstanbul'da tören yapılacağı açıklandı.

DHA5 Kasım 2022 Cumartesi 14:19 - Güncelleme:
Okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek için 11 Kasım'da gıyabi cenaze namazı kılınacak
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70 yaşındaki Dilek Ertek, tatile gittiği Tahiti'de 25 Ekim'de Norwegian Spirit adlı gemiden Pasifik Okyanusu'na düştü. Dilek Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar olumlu sonuç vermedi. Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk Tahiti'ye giderek yetkililerle görüştü.

Bugün doğum günü olduğu belirtilen Ertek'e ulaşılamaması durumunda 11 Kasım'da İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılınıp tören düzenleneceği öğrenildi.

Bu arada olayın meydana geldiği Norwegian Spirit adlı gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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