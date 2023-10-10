CHP'de değişimcilerin zaferiyle sonuçlanan olaylı İstanbul İl Kongresi gündemdeki yerini korurken, CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den gündemi sarsacak bir iddia geldi. Kongrenin adil bir ortamda gerçekleşmediğini savunan Sevigen, özellikle İBB eliyle delege transferi için bütün kaynakların devreye sokulduğunu öne sürerek, "Değişimciler, İstanbul'da akçeli işlerle kazandı. Adil ve el değmemiş bir ortam olsaydı Canpolat kazanırdı. Buna ek olarak Kılıçdaroğlu'nun günahları da Canpolat'ı mağlup etti" dedi.

CHP'li Sevigen, Cemal Canpolat açısından en büyük hatanın "Kılıçdaroğlu'nu ölçüsüz bir savunmak" olduğunu vurguladı.

Kongre öncesi İBB'nin kesenin ağzını sonuna kadar açarak delege transferine yoğun mesai harcadığını belirten Sevigen, bu durumun da Özgür Çelik'in zaferine zemin hazırladığını söyledi.

Sabah'ın haberine göre, "Belediye başkanları kongrelere akçeli işler karıştırdıkları zaman bunun acısını örgütler çeker" yorumunu yapan Sevigen, Canpolat'ın da yanlış bir tutum içine girdiğine dikkat çekerek, "Kılıçdaroğlu'nun avukatlığına soyundu.

Bu kadar başarısızlığın üstüne Kılıçdaroğlu'nu böylesine savunmanın hiçbir izahı olamaz" şeklinde konuştu.

"İMAMOĞLU KORKAK BİR SİYASETÇİ"

İstanbul'daki sonuca rağmen Kılıçdaroğlu'nun kurultayda bir kez daha genel başkan seçileceğini öne süren Sevigen, "İstanbul'da Özgür Çelik'e oy veren birçok isim kurultayda Kılıçdaroğlu'na oy verir. 'Bu sonucun ardından Özgür Özel adaylıktan çekilip İmamoğlu aday olur' iddialarına da ihtimal vermiyorum. İmamoğlu, genel başkan adayı olmaya cesaret edemez. Ne kadar korkak bir siyasetçi olduğunu bu süreçte yeterince gördük" ifadelerini kullandı.