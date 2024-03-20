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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı soruşturmasında yeni gelişme

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 kişiden, sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle sarı laciverti oyunculara doğru koşan Engin Taşkın, tutuklandı. Adliyeye getirilen diğer şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 16:07 - Güncelleme:
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı soruşturmasında yeni gelişme
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya atlayan maskeli kişi ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan şüpheli tutuklandı.

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alınan şüpheliler, 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

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