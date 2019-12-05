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Olçok ailesinden açıklama: Nihal Hanım'ın 'Olçok' soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Olçok ailesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un Nihal Olçok ile 2013'te anlaşmalı boşandığını belirterek, 'Nihal Süleymanoğlu'nun kamuoyuyla paylaştığı kimi sözlü ve yazılı beyanları, bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu beyanlar, Olçok ailesi tarafından tasvip edilmemekte olup Olçok ailesini bağlamamakta ve şehit Erol Olçok'un hayattayken benimsediği değer ve ilkelerle ters düşmektedir. Söz konusu beyanlar, sadece Nihal Hanım'ın şahsi görüşlerinden ibarettir.' açıklamasında bulundu.

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Olçok ailesinden yapılan yazılı açıklamada, şehit Erol Olçok'un Nihal Olçok ile evliliğini 2013'te anlaşmalı boşanmayla sonlandırdığı ve boşanmanın 4 Eylül 2013 tarihli mahkeme kararıyla kesinleştiği kaydedildi.

Çiftin çocukları şehit Abdullah Tayyip, Cahar Şamil ve Emir Dursun'un velayetinin Erol Olçok'un aldığı, şehadetinden sonra çocukların vasisinin de amcaları Cevat Olçok olduğu anlatılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Nihal Hanım, 30 Kasım 2016'ya kadar kendi kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanmıştır. Söz konusu tarihten itibaren mahkeme kararıyla tekrar Olçok soyadını kullanmaya başlamıştır. Olçok ailesi bu mahkeme kararına, Cahar Şamil ve Emir Dursun'un manevi zarar görmemesi adına bugüne kadar herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Ancak Nihal Süleymanoğlu'nun kamuoyuyla paylaştığı kimi sözlü ve yazılı beyanları, bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu beyanlar, Olçok ailesi tarafından tasvip edilmemekte olup Olçok ailesini bağlamamakta ve şehit Erol Olçok'un hayattayken benimsediği değer ve ilkelerle ters düşmektedir. Söz konusu beyanlar, sadece Nihal Hanım'ın şahsi görüşlerinden ibarettir. Kamuoyundan bu hassasiyeti dikkate almalarını istirham ederiz. Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok ailesi olarak, Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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