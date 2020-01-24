İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,944
  • EURO
    6,5603
  • ALTIN
    297.657
  • BIST100
    121586
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi
Güncel

Öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

Antalya'da bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken polis ekiplerince yakalanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

AA24.01.2020  16:28 - Güncelleme: 24.01.2020  16:28

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Soner Ersundu, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Sanık Ersundu, maktulün kendisine saldırdığını öne sürerek, "O bana saldırmasaydı ben böyle bir şey yapmazdım, pişmanım, keşke böyle bir şey olmasaydı, beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ersundu'yu "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kepez ilçesinde Sadık Cantürk, Soner Ersundu ve Ayşegül G. ile tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan Cantürk hayatını kaybetmişti. Cesedi kanala atmaya çalışan Ersundu, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Ersundu tutuklanmış, kız arkadaşı Ayşegül G. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ayşegül G. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Asırlık 'guyra' geleneği yaşatılmaya çalışılıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi
Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım
Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Termal kameralarla tarandı!
Termal kameralarla tarandı!

Termal kameralarla tarandı!

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!
ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.