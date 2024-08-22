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Öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti

Konya'da Bekir Durmaz (53), otomobilde tartıştığı eşi Elif Durmaz'ı (37) bıçakladıktan sonra otomobille birlikte polis merkezine giderek teslim oldu, eşi için de sağlık görevlilerinin çağrılmasını istedi. Bekir Durmaz gözaltına alınırken, adrese gelen sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA22 Ağustos 2024 Perşembe 08:07 - Güncelleme:
Öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
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Olay, Konya'da meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan sürücüler, bir otomobilde kadının kanlar içerisinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Plakası ve gittiği istikamet belirtilen otomobilin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Bu sıralarda aranan otomobilin sürücüsü Bekir Durmaz, aracıyla birlikte Selçuklu ilçesindeki Özalkent Polis Merkezi'ne gelip, tartıştığı eşi Elif Durmaz'ı bıçakladığını belirterek, sağlık görevlilerinin çağrılmasını istedi.

Otomobili kontrol eden polisler, sağ ön koltukta bir kadını kanlar içerisinde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Bekir Durmaz gözaltına alınırken, adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve çok kan kaybettiği anlaşılan Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürülecek.

Teslim olan Bekir Durmaz ise sorgulanmak üzere Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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