Öldürdüğü eski nişanlısını 1 yıldır tehdit ediyormuş

Antalya'da dün işe gitmek için evden ayrılan Simge Yıldız, eski nişanlısı Nuri Karaata tarafından sokak ortasında tüfekle vurularak öldürüldü. Nuri Karaata, kadını öldürdüğü yere 20 metre uzaklıkta aynı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Olayın ardından cesetler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

DHA'nın haberine göre, otopsisi tamamlanan Simge Yıldız'ın cenazesi, bugün sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Uncalı Mezarlığı'nda Simge Yıldız için cenaze töreni düzenlendi. Törene Simge Yıldız'ın annesi Gülsüm Yıldız, babası Mahmut Yıldız, engelli kız kardeşi Goncanur Yıldız ve yakın arabaları ile çalıştığı özel hastanedeki mesai arkadaşları katıldı. Acılı anne Gülsüm Yıldız ile tek kardeşi Goncanur, tabut başında uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi, defnedilmesi için Nebiler Mezarlığı'na gönderildi.