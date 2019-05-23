Öldürdüğü sevgilisi ile aynı mezarlıkta toprağa verildi

Osman Yozgatlı Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Erdal Akın´ın, iddiaya göre bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi Seher Özer ile arasında ilişki başladı. Akın, eşinden boşanıp Özer ile ikinci evliliğini yapmak istedi. Ancak bu evliliğe Özer'in ailesinden onay çıkmadı. Bunun üzerine ikili konuşmak için dün saat 07.00 sıralarında, Osman Yozgatlı Mahallesi, 1212 Sokak'taki Nuri Sanlı Parkı'nda buluştu. Aralarında tartışma yaşandığı öne sürülen ikiliden Akın, yanındaki pompalı tüfekle Özer'i başından vurdu. Akın, ardından aynı tüfeği göğsüne dayayıp, bir kez daha tetiği çekti. Seher Özer olay yerinde yaşamını yitirirken, Akın ağır yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akın, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özer'in cesedi ise otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ölüm haberleri, yakınlarında üzüntü yarattı.

YANINDA ÇALIŞMIŞ

Seher Özer'in 3 yıl önce eşinden boşandıktan bir süre sonra Erdal Akın'a ait züccaciye dükkanında çalışmaya başladığı öğrenildi. İkili arasında bir süre sonra başlayan yakınlaşmanın duygusal ilişkiye dönüştüğü belirtildi.

Akın ve Özer'in cenazeleri farklı zamanlarda yakınları tarafından morgdan alındı. İlk olarak Seher Özer'in cenazesi, Veysel Karani Camii'ne getirildi. Öğlende kılınan namaz sonrası Seher Özer, Ovaeymir Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bir saat sonra ise bu kez Erdal Akın'ın cenazesi aynı camiye getirildi. Kılınan namaz sonrası Erdal Akın cenazesi de aynı mezarlığa defnedildi.