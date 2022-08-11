Öldürülen terörist için HDP'den taziye töreni!

Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen iki terörist, Ağrı Dağı'ndan Iğdır'a geçmek istediği sırada Bardaklı Köyü kırsalında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristler arasında 2016 yılında dikkat çekmemek için lüks otomobillerle, kendilerine 'işadamı' görüntüsü vererek Balıkesir'de bir villaya yerleşen ve iç savaş ve suikast planı hazırlığı yaparken yakalanan MLKP'nin Doğu ve Güneydoğu sözde sorumlusu Şafak kod adlı Ulaş Alankuş olduğu ortaya çıktı.
Terörist Alankuş'un HDP kongrelerine katıldığı görüntüler de ortaya çıkmış, HDP ile PKK arasındaki kirli iş birliği bir kez daha gözler önüne serilmişti.
Alankuş için, bugün HDP'nin Kadıköy ilçe teşkilatı tarafından bir taziye töreni düzenlendi. Törene, teröristin babası ve ağabeyi ile HDP'li yöneticiler katıldı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, geçtiğimiz aylarda, ittifak ortakları HDP'yi savunduğu konuşmasında, "HDP içinde terör bağlantılı insanlar olabilir, bu durum partiyi terörist yapmaz" ifadelerini kullanmıştı. Altay ayrıca "Partinin kurumsal olarak terörize edilmesi doğru değil" demişti.