Öldürülen terörist için HDP'den taziye töreni!

Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Operasyon kapsamında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen iki terörist, Ağrı Dağı'ndan Iğdır'a geçmek istediği sırada Bardaklı Köyü kırsalında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

KENDİSİNE İŞADAMI GÖRÜNTÜSÜ VERMİŞ

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında 2016 yılında dikkat çekmemek için lüks otomobillerle, kendilerine 'işadamı' görüntüsü vererek Balıkesir'de bir villaya yerleşen ve iç savaş ve suikast planı hazırlığı yaparken yakalanan MLKP'nin Doğu ve Güneydoğu sözde sorumlusu Şafak kod adlı Ulaş Alankuş olduğu ortaya çıktı.

TERÖRİST İÇİN TAZİYE TÖRENİ

Terörist Alankuş'un HDP kongrelerine katıldığı görüntüler de ortaya çıkmış, HDP ile PKK arasındaki kirli iş birliği bir kez daha gözler önüne serilmişti.

Alankuş için, bugün HDP'nin Kadıköy ilçe teşkilatı tarafından bir taziye töreni düzenlendi. Törene, teröristin babası ve ağabeyi ile HDP'li yöneticiler katıldı.

ENGİN ALTAY: HDP'DE TERÖR BAĞLANTILI İNSANLAR OLABİLİR

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, geçtiğimiz aylarda, ittifak ortakları HDP'yi savunduğu konuşmasında, "HDP içinde terör bağlantılı insanlar olabilir, bu durum partiyi terörist yapmaz" ifadelerini kullanmıştı. Altay ayrıca "Partinin kurumsal olarak terörize edilmesi doğru değil" demişti.