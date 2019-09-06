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Öldürülen teröristin askeri araca saldırı yaptığı ortaya çıktı

Tendürek Dağı'nda, bir süre önce turuncu kategorideki 'Agir' kod adlı terörist Uğur Arslan ile etkisiz hale getirilen kadın terörist Gami Zeybek'in, zırhlı askeri araca el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmesi olayına karıştığı belirlendi. Kadın teröristin askeri araca yönelik terör eyleminin faili olduğu, yapılan parmak izi incelemesiyle ortaya çıkartıldı.

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Ağrı'daki Tendürek Dağı'nda, bir süre önce etkisiz hale getirilen 2 teröristten biri olan kadın terörist Gami Zeybek'in yapılan parmak izi incelemesi sonucu, zırhlı askeri bir araca el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmesi olayının faili olduğu tespit edildi.
 
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 27 Temmuz'da Tendürek Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda biri kadın 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
 
Bu teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan ve 600 bin lira ödülle aranan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğu aktarılan açıklamada, ölü ele geçirilen ve kadın olan diğer teröristin ise "Gulan Heştanin" kod adlı Gami Zeybek olduğu belirtildi.
 
Açıklamada, Zeybek'in de terör eylemine katıldığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
 
"Zeybek'in alınan parmak izi ile 21 Şubat 2019'da Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye-İran sınır hattı üzerinde Fehmi Altınordu Piyade Hudut Takım Komutanlığına ait zırhlı aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca patlatılan el yapımı patlayıcıdan alınan parmak izinin birbirleriyle aynı olduğu, söz konusu saldırının bölücü terör örgütü mensubu Zeybek tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir."
 
Öte yandan terörist Zeybek'in bu saldırısında askeri araçta hasar oluştuğu öğrenildi.

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