Öldürülen teröristlerin yakınlarına kadro yağdırdılar!

CHP'li belediyelerde işe alınan terör iltisaklı isimlerle ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) dışında birçok CHP'li belediyede de benzer durumun olduğunu ortaya koydu. Özellikle örgütün 'değer ailesi' adını verdiği öldürülen teröristlerin yakınlarına kadro yağdırıldı.

REKOR MERSİN'DE

Yeni Şafak'ın haberine göre; Sözde değer ailesi mensubu Adana'da 22, Ankara'da 2, Antalya'da 8, Aydın'da 4, Balıkesir Edremit'te 2, Bursa Nilüfer'de 1, Denizli Merkezefendi'de 1, Edirne'de 2, Eskişehir'de 2, İzmir'de 9, Manisa Alaşehir'de 1, Manisa Turgutlu'da 1, Mersin'de 40, Muğla'da 1, Tekirdağ'da 1 kişi işe alındı. Ayrıca örgüt bağlantılı pek çok isim de belediye kadrolarında yer aldı. İşte CHP'li belediyelerde işe alınan terör iltisaklı isimlerden bazıları:

SEYHAN BELEDİYESİ KADRO VERMİŞ

YUSUF SÖYLEMEZ: 1993'te PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılıp 1996'da teslim oldu ve adli mercilerce tutuklandı. Adana'nın Seyhan Belediyesi'nde çalışıyor.

SEDAT YILDIRIM: 27 Kasım 2005'te PKK/KCK'nın kırsal alanına katıldı ve 20 Haziran 2010'da Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Seyhan Belediyesi'nde çalışıyor.

FUNDA BUYRUK: Seyhan Belediyesi'nde, Belediye Başkan Yardımcısı olarak çalışırken 27 Haziran 2022'de PKK/KCK içerisindeki faaliyetlerinden dolayı gözaltına alındı ve 6 Temmuz 2022'de serbest bırakıldı. Buyruk'un, örgüte eleman kazandırmak amacıyla faaliyetler yürüttüğü, örgüt mensuplarının ailelerine maddi yardımda bulunduğu tespit edildi.



BEDRAN AYRİÇ: 2006'da PKK/KCK'ya gerçekleştirilen operasyonlarda ölü ele geçirilen Çektar kod adlı İdris Sinet'in cenaze törenine katıldı, örgüte ait sözde flamaları taşıdı. Örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü slogan attığı için 31 Mayıs 2006'da gözaltına alındı ve tutuklandı. Seyhan Belediyesi'nde çalışıyor.

ŞİRİN SEFER: PKK/KCK adına faaliyet gösterirken 11 Temmuz 1996'da güvenlik kuvvetlerine teslim oldu ve 26 Temmuz 1996'da tutuklandı. 26 Eylül 1999'da Ankara'da kendilerini tutuklu aileleri olarak adlandıran şahıslarla birlikte oturma eylemine katıldığından dolayı güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Antalya Konyaaltı Belediyesi'nde çalışıyor.



ÖZGÜR KILIÇ: Aralık 1998'den itibaren PKK/KCK içerisinde kırsal alanda silahlı olarak faaliyet gösterirken, 27 Eylül1999'da silahsız ve teçhizatsız olarak Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu ve tutuklandı. Konyaaltı Belediyesi'nde çalışıyor.

DELİL BEŞTAŞ: PKK/KCK'nın propagandasını yapmak suçundan 28 Eylül 2022'de gözaltına alındı ve tutuklandı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi'nde sayaç okuma elemanı olarak çalışıyor.



FERHAT EREN: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde sıvacı olarak çalışan Ferhat Eren, örgüt propagandası yapmaktan işlem gördü. Erkek kardeşi Mazlum Eren 2016'da PKK'nın kırsal alanına katıldı ve Mardin'de etkisiz hale getirildi.

ALi KAYA: Kardeşi Mehmet Şirin Kaya, PKK'nın dağ kadrosunda faaliyet gösteriyor. PKK'ya yönelik 15 Eylül 2022'de yapılan operasyonda gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de işçi olarak çalışıyor.

BÜLENT BEZGİN: Terör örgütü propaagandası yaptığı için 15 Eylül 2022'de yakalandı. Yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de rehber öğretmen olarak çalışıyor.

ANIL TUNÇ KARAERSAL: PKK/KCK propagandası yapmaktan 15 Eylül 2022'de gözaltına alınan Karaersal, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de tiyatro oyuncusu.

ÖNDER SEZGİN: Nisan 1993'te PKK'ya katıldı ve örgüt adına 2 defa Erzurum-Erzincan Karayolu'nda yol kesme eylemlerine katıldı. Erzincan Şıhlı Köyü'ne düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği baskına katıldı. Mazgirt kırsalında silahlı çatışma sırasında sol gözünden yaralandı. Sezgin, 10 Kasım 1994'te Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nce yakalandı ve tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor.

MEHMET EMİN İNAN: PKK/KCK propagandası yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik operasyonda gözaltına alındı, 23 Eylül 2022'de tutuklandı. Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de işçi olarak çalışıyor.

MEHMET AKER: 3 Şubat-20 Ekim 2020 arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de çalıştı. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonrasında iş akdine son verilmesi gerekirken çalıştırılmaya devam edildi. Konunun medyaya yansıması sonrasında 20 Ekim 2020'de işten çıkarıldı. Aker, 19 Mart 2021'de daha önceki soruşturmalar gözardı edilerek tekrar işe alındı. İZELMAN'da usta olarak çalışıyor.

