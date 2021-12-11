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Ölen kadının boynu kırılmış: Kızı tutuklandı

Kayseri'nin Talas ilçesindeki evinde ölü bulunan Fatma Sarıgül'ün (81) boynunun kırıldığı belirlenince, şüpheli olarak gözaltına alınan birlikte yaşadığı kızı Özlem Sarıgül, tutuklandı.

DHA11 Aralık 2021 Cumartesi 11:36 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 11:36
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Olay, önceki gün Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi Efekent Siteleri'nde meydana geldi. Özlem Sarıgül, polisi arayıp, birlikte yaşadığı annesi Fatma Sarıgül'ü hareketsiz bulduğunu belirterek yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Fatma Sarıgül'ün öldüğünü belirledi. Sarıgül'ün cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede, Fatma Sarıgül'ün boynunun kırılarak öldüğü tespit edilince kızı Özlem Sarıgül, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Psikolojik ilaçlar kullandığı iddia edilen ve yapılan sorgusunda hiçbir şeyden haberinin olmadığını söyleyen Özlem Sarıgül, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatma Sarıgül ise dün kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

  • Kayseri
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