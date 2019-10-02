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Olgunlaşma enstitülerinin ‘yıldız’ı yeniden parlayacak

Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’nca başlatılan çalışma kapsamında, geçmişi 1940’lara dayanan olgunlaşma enstitüleri, yenilikçi tasarımlarıyla uluslararası alana açılacak. 

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Tarihindeki parlak döneminde İran imparatoriçesi Farah Diba’yı ağırlayan, Kraliçe Elizabeth’e sipariş hazırlayan, Hollywood yıldızı Sophia Loren ve İtalyan film yapımcısı Carlo Ponti’ye defile sunan, ‘first lady’leri giydiren ancak zamanla, çağın ihtiyaçlarına ayak uyduramayan enstitüler için harekete geçildi.

KURUL OLUŞTURULDU 

İlki 1945’te Beyoğlu’nda kurulan ve bugün 24 şehirde MEB’in sanat ve zanaat eğitimi kurumları olarak faaliyet gösteren olgunlaşma enstitülerini geçmişteki görkemli günlerine kavuşacak.Emine Erdoğan’ın himayelerinde, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla, enstitüler kapsamlı dönüşüm ve yenilenme sürecine alındı.Erdoğan’ın ‘olgunlaşma enstitülerinin tarihi misyonunu güncellemesi’ tavsiyesiyle çıkılan yolda, zanaatkarların çağdaş tasarımcılarla buluşabileceği eğitim ve zanaat ortamı oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda kültür ve sanat tarihçileri ile tasarımcıların yer aldığı ‘danışma kurulu’ oluşturuldu. Kurul, enstitülerin çağa ayak uyduracak şekilde güncellenmesine ilişkin yeni vizyon hazırladı.

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