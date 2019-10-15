‘Ölmek İstemiyorum’

Ayşe Özkaya, eski eşinin kendisini pavyonlarda ’Konsomatris’ olarak çalışmaya zorladığını ve cezaevine girdiği sırada ilk fırsatta evden 4 kız çocuğu ile kaçtığını anlattı. Eski eşiyle birlikte olduğu sırada sürekli şiddet gördüğünü ve bu nedenle yaralandığını iddia eden Özkaya, “4 yıldır eski eşimden kaçıyorum.

İNSAN TİCARETİ YAPIYOR

1999’da beni kaçırdığı için evlenmek zorunda kaldım. Bu insanla evlendiğimden beridir çok işkenceler gördüm. Bu insandan kaçıyorum çünkü bu insan beni pazarlıyordu, insan ticareti yapıyor. Ayrıca konsomatris olarak beni barlarda çalıştırıyordu.4 çocuğum var benim ondan. En son bu kişi bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Bende bunu fırsat bilerek 4 kızımla beraber evden ayrıldım” dedi.

BENi KURTARIN

Hayati tehlikesinin olduğunu dile getiren Özkaya, “Polise sığındım. Ben yine bu insandan kurtulamıyorum. Bulduğu zaman ya beni öldürecek, ya benim çocuklarımı elimden alacak ve bu kişi yine aynı şekilde insan ticareti yapmaya devam edecek. Kendisi yıllarca bunu bana söyledi. Benim yanımda çocuklara da ‘Sizi satacağım, siz de çalışacaksınız’ dedi. İltica hakkımı kullanmak istiyorum. Sürekli şehir değiştiriyorum ama şehir değiştirmem hiç bir şey ifade etmiyor, beni buluyor. Her gün haberlerde kadın cinayetleri duyuyoruz, görüyoruz, bunlardan biri de ben olmak istemiyorum” dedi.