Oltadan top mermisi çıktı

Edinilen bilgilere göre, olay, öğle saatlerinden Kızılırmak Eğri köprü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Gökçe isimli vatandaş balık tutmak için geldiği ırmak kenarında top mermisi buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine gelen güvenlik ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Şüpheli cisim, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılacağı öğrenildi.

Ahmet Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık tuttuğu sırada bir kısmı toprağa gömülü top mermisini gördüğünü söyledi.

Daha sonra polislere haber verdiğini anlatan Gökçe, "Cismi görünce polisi aradım, görevimi yaptım. Birinin veya hurdacının eline geçip patlamasın. Patlamamış mermi, bende merak ediyorum buraya nasıl geldi. Çamura gömülmüş şekildeydi" dedi.