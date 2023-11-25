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  • ''Oltalama'' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı
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''Oltalama'' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı

Adana'da 'oltalama yöntemi' ile vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 10:34 - Güncelleme:
''Oltalama'' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 4 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilinen ünlü elektronik eşya ve küçük ev aleti markalarının internet siteleri taklit edilerek 100 kişinin 2 milyon lirasının dolandırıldığını tespit etti.

Ekipler teknik ve fiziki takip sonucunda B.E, S.A, H.K, L.Ç ve S.G'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon sonrasında dolandırıcılık için kurulan siteler kapatıldı.

Öte yandan zanlıların, dolandırıcılık için banka hesaplarını kullandıkları kişilere haftalık 4 bin lira verdiği, suçtan elde edilen gelirin izini kaybettirmek için de kripto paraya çevirdiği öne sürüldü.

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