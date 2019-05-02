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Oltu Çayı'na düşen kişi ölü bulundu

Erzurum'un Oltu ilçesinde çaya düşerek kaybolan kişi ölü olarak bulundu.

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İlçenin Toklu Mahallesi'nde oturan 80 yaşındaki Fevzi Bektaş, Oltu Çayı'ndan bahçesine su almak isterken yağış ve eriyen kar sebebiyle debisi yükselen çaya düştü.

Akıntıya kapılarak gözden kaybolan Bektaş, yakınlarınca bulunamayınca jandarmadan yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye görevlilerince Bektaş'ın bulunması amacıyla arama çalışması başlatıldı.

Bektaş, ekiplerce saatlerce çay ve çevresinde arandı.

Aramalar sonucu akıntıyla uzun süre sürüklendiği anlaşılan Bektaş'ın cansız bedeni, çayın Köprübaşı Mahallesi mevkisinde bulundu.

Kıyıya alınan Bektaş'ın cesedinin, Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı bildirildi.

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