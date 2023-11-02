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Oltu taşından yapılan TOGG'a yoğun ilgi

Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) oltu taşından yapılan ve şarkıcı İbrahim Erkal'ın uzun yıllar kullandığı bağlama, minyatür çift minareli cami ve TOGG yoğun ilgi gördü.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 17:51 - Güncelleme:
Oltu taşından yapılan TOGG'a yoğun ilgi
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Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle organize edilen YÖREX, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde açıldı.

500'den fazla katılımcının yer aldığı fuarda, Anadolu'nun dört bir yanından yüzlerce yöresel ürün sergilendi.

Erzurum'dan gelen Oltu Ticaret ve Sanayi Odası da stant açarak, oltu taşıyla işlenen ürünleri tanıttı.

Oltu taşından 2,5 yılda yapılan bağlama, 3,5 yılda yapılan çift minareli cami ve yaklaşık 3 ayda yapılan TOGG, fuarda ilgi odağı oldu.

Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca, AA muhabirine, Oltu'daki zanaatkarların hayallerini oltu taşı ile işlediklerini söyledi.

2000 yılında tamamlanan bağlamayı 2017'de hayatını kaybeden Erzurumlu şarkıcı İbrahim Erkal'ın uzun yıllar kullandığını dile getiren Karaca, Erkal'ın vefatının ardından 6 yıldır korunan bağlamanın YÖREX'te satışa sunulduğunu belirtti.

Oltu taşı eserlerin katılımcılardan yoğun ilgi gördüğünü aktaran Karaca, "Bağlama 400 bin lira, cami 500 bin lira, TOGG 30 bin lira. Şu anda soran çok ama henüz alan yok." dedi.

  • YÖREX
  • Oltu Taşı
  • TOGG

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