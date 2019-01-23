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Ölü bulunan Suudi kardeşlerin adli tıp raporu çıktı: İntihar ettiler

ABD'de boğulmuş halde bulunan Suudi Arabistan vatandaşı iki kız kardeşin şüpheli ölümlerinin sebebinin, intihar olduğu açıklandı.

  • star.com.tr
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ABD'nin New York kentindeki Hudson Nehri kıyısında cesetleri bulunan Suudi Arabistanlı iki kız kardeşin ölüm nedenine dair açıklama geldi.
 
Adli tıp incemeleri sonunda elde edilen bilgileri kamuoyu ile paylaşan yetkililer, Tala (16) ve Rotana (22) Farea iki kız kardeşin intihar ettiğini belirtti.
 
Olaya ilişkin açıklama yapan Tıbbi Araştırma Ofisi Başkanı Barbara Sampson, ''Araştırmalarımız sonucunda ölümlerin iki kız kardeşin kendilerini Hudson Nehri'ne inmeden, birbirilerine ayak bilekleri ve kolardan bantlaması sonucu gerçekleştiğini belirledik.'' dedi.
 
Şüpheli ölüm
 
Genç kızların ölümü ile ilgili açıklama yapan aile, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yaşayan kardeşlerin, annelerinin yanına yerleşmek için ABD'ye geldiğini belirtmişti. Ölümlerinden sonra, bir polis memuru da kız kardeşlerin iltica başvurusunda bulunduğunu doğrulamıştı. Kaşıkçı cinayetininin gündemde olduğu dönem iltica başvurusu yapan iki kız kardeşin cesetlerinin bulunması gözleri Suudi Arabistan yönetimine çevirmişti.
 
Kardeşlerin cesetleri, Hudson Nehri'nin New York kıyısına vurmuş, yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay polise bildirilmişti.
 

TEM kenarındaki yeşillik alanda intihar vakası

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