Ölü Ekmeği Tokyo’da 

28 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında yapılan 32. Uluslar arası Tokyo Film Festivali ana yarışma bölümünde Türkiye’yi Reis Çelik’in yönetmenliğin yaptığı ‘Ölü Ekmeği’ adlı film temsil edecek. Festivalin jüri başkanlığını Hollywood ve uzak doğu sinemasının dünyaca tanınmış aktristi Zhang Ziyi’nin yapacağı yarışmada bu yıl 14 film büyük ödül için yarışacak. Reis Çelik daha önce de Tokyo’da festivalin Asya Filmleri bölümünde ‘Lal Gece’ ile en iyi film ödülü almıştı.

‘DOSTLUK’TA JÜRİ BAŞKANI

Öte yandan, bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslar arası Dostluk Kısa Film Festivali’nin yarışma jüri başkanı yönetmen Reis Çelik oldu. Ayrıca festivalin ilk “Dostluk Onur Ödülü” sahibi Reis Çelik ile Salt Galata’da 14 Aralık’ta festival söyleşisi gerçekleştirilecek.