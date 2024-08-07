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''Ölüm tehlikesi” saçan direkler

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki cadde üzerinde kapakları açık bırakılan aydınlatma direkleri, tehlike saçıyor. 'Ölüm tehlikesi' yazılı kapakların altından sarkan kablolar çevrede yaşanan vatandaşları tedirgin ediyor. 'İlla birisinin ölmesi mi lazım' diyerek duruma tepki gösteren vatandaşlar, biran önce önlem alınmasını istiyor.

IHA7 Ağustos 2024 Çarşamba 12:47 - Güncelleme:
''Ölüm tehlikesi” saçan direkler
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Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde birçok aydınlatma direğinin üzerin açık bırakılan kapaklar çevrede yaşayanlar için tehlike oluşturuyor. Cadde üzerinde benzer direklerin kapalı olan kapaklarında ise ölüm tehlikesine dikkat çeken yazılar dikkat çekiyor. Öte yandan tüm İstanbul genelinde benzer manzaraların yaşandığı bilinirken akıllara İzmir'de yaşanan 2 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan ihmal geliyor.

Duruma tepki gösteren çevre sakinlerinden Raif Tütünen, "İlgilenmek lazım, burada şu ana kadar bir sıkıntı olmadı ama bu kapakların birçok yerde açık olduğunu görüyorsunuz. Maalesef çok ihmal gösteriliyor. Allah korusun birisinin ölmesi mi lazım ilgilenmek için" dedi.

Gazi Çelik isimli bir diğer vatandaş ise tehlikeye dikkat çekerek, "Tehlike arz ediyor çoluk çocuk buradan geçiyor. Yağmur yağar su değerse de problem olabilir" ifadelerini kullandı.

  • aydınlatma direği
  • tehlike
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