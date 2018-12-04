Ölüme sürdüler
İnsanlıktan nasibini almayan Yunan polisi ‘daha iyi bir hayat’ umuduyla yola çıkan Afgan uyruklu 3 göçmeni buz gibi havada çırılçıplak soyduktan sonra ölüme gönderdi. 3 göçmen Türkiye sınırında donmuş halde bulundu.
- HABER MERKEZİ
Yunanistan sınırındaki Meriç Akçadam köyü ve Adasarhanlı köylerinde peşe peş üç erkek cesedi bulundu. Meriç Nehri yakınlarında bulunan cesetlerin Yunanistan’a yasa dışı yollardan giden ve ‘geri itme’ yöntemiyle Türkiye’ye gönderilen kaçaklar olduğu tespit edildi. Bulunan 3 erkek cesedinin de Afganistan uyruklu göçmenler olduğu öğrenildi. Uzunköprü Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemede mültecilerin donarak hayatını kaybettiği anlaşıldı. Savcılık incelemesinin ardından biri 5 saat, diğeri 2 gün önce öldüğü belirlenen erkek cesetleri Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DONARAK ÖLDÜLER
Yapılan incelemede birinin 25, diğerinin ise 35 yaşlarında olduğu ve soğuk hava nedeniyle donarak öldükleri tespit edildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan Afganistanlı Jamaluddin Malangi (35), donarak ölen 3 erkekten birisini, Yunanistan’a geçtiklerinde tutuldukları kampta gördüğünü söyledi.
DEHŞETİ ANLATTI
Kendisinin de diğerleri gibi Yunan polisinin şiddet kullanarak Türkiye’ye gönderdiğini anlatan Malangi, “Biz karşı tarafa geçtikten sonra 3 gün ormanda kaldık. Yunan tarafındaki bir köyde polisler geldi. Bizi yakaladılar ve götürdüler. Bir gece kaldıktan sonra kamyonla nehir kenarına getirdiler. Sistematik bir şekilde 2 bot vardı, biri gidiş, diğeri geliş durumundaydı. Bizi bu şekilde Türkiye’ye geri gönderdiler. Donarak ölenlerden Afganistanlı olanı, Yunanistan’da tutulduğumuz karakolda görmüştüm. Diğerlerini tanımıyorum” dedi. Tanık olduğu vahşeti korkuyla anlatan Malangi, Yunanistan polisinin merhametsiz olduğunu ancak Türk askerinin Müslüman ve merhametli olduğunu da sözlerine ekledi.
VİCDANSIZLIKLARI TESCİLLENDİ
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic tarafından açıklanan 6 Kasım’da açıklanan raporda Yunanistan’daki mülteci kamplarında uygulanan insanlık dışı muameleler gündeme getirilmişti. Raporda Yunanistan polisini mültecilere yönelik şiddeti ve kadın ve çocuklara yapılan cinsel saldırılara vurgu yapıldı. Yine 3 bin dolayındaki refakatçisiz çocuğun durumundan endişe duyulduğu ve çocukların yetişkinlerle birlikte konteyner ve çadırlarda barındırıldıklarına dikkat çekildi.
BU VAHŞETİ HEP YAPIYORLAR
Önceki gün haber ajanslarına düşen Yunanistan’ın mültecilere yönelik uyguladığı bu kan dondurucu uygulama ilk değil. Geçtiğimiz günlerde de Yemen ve Filistinli olduğu öğrenilen göçmenler Yunan polisi tarafından yakalandıktan sonra önce işkenceye tabi tutuldular ardından giysileri alınarak Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye gönderildiler. Vücutlarında darp izleri bulunan göçmenleri, köylüler kahvehaneye götürüp soba başında ısınmalarını sağladı. Köylüler evlerinden yiyecek ve kıyafet de getirip göçmenlere verdi.
İŞKENCE İZİ SIRTLARINDA
Kiremitçi Salih Köyü Muhtarı Zeki Ateş, “Kaçaklar Yunanistan’da yakalandıktan sonra dövülerek geri gönderilmiş. Hepsinin sırtlarında darp izleri vardı. Yunan polisinin dövdüğünü söylediler” dedi.
SOYUP NEHRE ATTILAR
Yunan askeri 24 Eylül’de de Edirne’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 80 Pakistan uyruklu mülteciye, Meriç Nehri’nde kabus yaşattı.
KIYAFETLERİ ÇUVALDAN
Yunan askerleri tarafından yakalanan Pakistanlılar, 2 gün boyunca aç ve susuz bırakıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu mülteci grubun bir kısmı Yunan askerleri tarafından botlarla bir kısmı da yüzmeye mecbur bırakılarak, Türkiye’ye geri itildi. Yunan askerleri tarafından darp edilen ve Meriç Nehri’ne atılan Pakistanlı göçmenler, kıyafetlerini ve tüm eşyalarının alındığını söyledi. Çırılçıplak soyularak nehre atılan mülteciler çevrede buldukları çuval ve poşetleri kendilerine kıyafet olarak yaptı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.