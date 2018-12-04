Ölüme sürdüler

Yunanistan sınırındaki Meriç Akçadam köyü ve Adasarhanlı köylerinde peşe peş üç erkek cesedi bulundu. Meriç Nehri yakınlarında bulunan cesetlerin Yunanistan’a yasa dışı yollardan giden ve ‘geri itme’ yöntemiyle Türkiye’ye gönderilen kaçaklar olduğu tespit edildi. Bulunan 3 erkek cesedinin de Afganistan uyruklu göçmenler olduğu öğrenildi. Uzunköprü Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemede mültecilerin donarak hayatını kaybettiği anlaşıldı. Savcılık incelemesinin ardından biri 5 saat, diğeri 2 gün önce öldüğü belirlenen erkek cesetleri Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DONARAK ÖLDÜLER

Yapılan incelemede birinin 25, diğerinin ise 35 yaşlarında olduğu ve soğuk hava nedeniyle donarak öldükleri tespit edildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan Afganistanlı Jamaluddin Malangi (35), donarak ölen 3 erkekten birisini, Yunanistan’a geçtiklerinde tutuldukları kampta gördüğünü söyledi.

DEHŞETİ ANLATTI

Kendisinin de diğerleri gibi Yunan polisinin şiddet kullanarak Türkiye’ye gönderdiğini anlatan Malangi, “Biz karşı tarafa geçtikten sonra 3 gün ormanda kaldık. Yunan tarafındaki bir köyde polisler geldi. Bizi yakaladılar ve götürdüler. Bir gece kaldıktan sonra kamyonla nehir kenarına getirdiler. Sistematik bir şekilde 2 bot vardı, biri gidiş, diğeri geliş durumundaydı. Bizi bu şekilde Türkiye’ye geri gönderdiler. Donarak ölenlerden Afganistanlı olanı, Yunanistan’da tutulduğumuz karakolda görmüştüm. Diğerlerini tanımıyorum” dedi. Tanık olduğu vahşeti korkuyla anlatan Malangi, Yunanistan polisinin merhametsiz olduğunu ancak Türk askerinin Müslüman ve merhametli olduğunu da sözlerine ekledi.