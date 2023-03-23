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Ölüme terk edilen göçmenler kurtarıldı

Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen İzmir'de 54 göçmen kurtarıldı.

IHA23 Mart 2023 Perşembe 01:22 - Güncelleme:
Ölüme terk edilen göçmenler kurtarıldı
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İzmir'in Dikili içesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 43 göçmen ve lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Mart saat 10.30 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 43 göçmeni kurtardı. Ekipler, aynı gün yine Dikili ilçesi açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye giderek lastik bot içerisindeki 10 göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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