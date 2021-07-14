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Ölümü öldürenler... Hainlerin silahlarına göğsünü siper eden kahramanlar

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sinsice sızan Fetullahçı Terör Örgütü veya Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY), 15 Temmuz 2016'da hain bir darbeye kalkıştı. Karanlık ellerin maşası FETÖ'nün bu girişimi, vatan ve bayrak aşkıyla tutuşan milletin sinesinden döndü...

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14 Temmuz 2021 Çarşamba 19:18 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 19:47
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15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletine olan inancı ve milletin vatanına olan bağlılığı ile bertaraf edildi.

Darbeye geçit vermemek için göğsünü siper eden 251 vatandışımız şehit olurken, 2 bin 196 kişi gazi oldu.

Darbeye direnen kahramanlardan Ömer Halisdemir 30 kurşunla şehadete erişti... Erol Olçok, kucağında büyüttüğü oğlu Abdullah Tayyip'le şehadeti kucakladı...

Vatan, bayrak, millet aşkına... Kimi tarlasını ateşe verdi, kimi tankların önünde bir dağ gibi durdu.

İnsandan murad onlar, ölümü öldürenler;
Ötenin ötesinde sonsuz hayat sürenler...

15 Temmuz 2016'daki destansı direnişin kahramanları, çiğnetmediler vatanı ve bayrağı...

'Ölümüne... Ölümüne...'

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