Ombudsman'ın devreye girmesiyle üniversiteye kaydını yaptıramayan gencin mağduriyeti giderildi

2018 Haziran ayında yapılan sınavda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne yerleşen bir öğrenci e-devlet üzerinden üniversiteye e-kayıt yaptırmak istedi. E-kayıt esnasında lise mezuniyet bilgilerinin e-okul sistemine kayıtlı olmaması nedeniyle kaydını tamamlayamadı. 2008 yılından önce liseden mezun olduğu için mezuniyet bilgilerinin e-okul tabanında yer almadığını öğrenen genç hemen Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurdu ve lise mezuniyet bilgilerinin e-okul sistemine aktarılmasını talep etti. MEB, gencin dilekçesine verdiği cevapta, mezun olduğu okula gidip bilgilerini güncellemesini söyledi.

MEB, YÖK, ÖSYM arasında mekik dokurken kayıt tarihini kaçırdı

E-kayıt yaptırarak okula başlayacağının hayallerini kuran genç, MEB’in verdiği cevap üzerine hemen mezun olduğu okula gitti. Okuldaki yetkililerin sisteminde gencin mezuniyet bilgileri e-okul’da görülüyordu. Genç adam üniversiteye kaydını yaptırmak istediğinde karşısına “e-okul’da mezuniyet bilgileriniz yoktur” uyarısı yine çıktı. Vatandaş aynı uyarıyla karşılaşınca bu kez YÖK’e başvurdu ancak YÖK, sorunun kendileriyle ilgisi olmadığını söyledi. Başvurucu ÖSYM Aday İşlemleri ekranında lise mezuniyet bilgilerini görebildiğini YÖK’e ilettiğinde YÖK, ÖSYM ile sistemlerinin farklı olduğunu söyledi. Bu cevabın ardından tekrar MEB iletişim merkezine başvuran genç ikinci kez mezun olduğu liseye gitti. Ancak tüm uğraşlarına rağmen kayıt yaptırmayı başaramadı ve kayıt süresini kaçırarak üniversiteye gitme hakkını kaybetti.

Başvurucu, MEB tarafından eksik ve yanıltıcı bilgi verildiği için kayıt süresini kaçırdığını ve kaydını yaptıramadığı gerekçesiyle, mağduriyetinin giderilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)’na başvurdu. Ombudsmanlık başvurucunun dosyasını inceleyerek mağduriyetin giderilmesi için YÖK’le temasa geçti. Ombudsmanın girişimleriyle öğrencinin mağduriyeti giderildi ve üniversiteye kaydı yapıldı.