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Ömer Çelik: Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası değil, Türkiye'nin ekseni Ankara'dır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Çelik, 'Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası değil Türkiye'nin ekseni Ankara'dır' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarınsan satır başları:

(Fırat’ın doğusuna harekat hazırlığı) Türkiye’nin takviminin kısaldığını söylemeliyim. Türkiye mazlumlara şemsiye olacak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunacak güvenli bölge ve barış koridoru arayışı içerisindedir. (Orta Doğu coğrafyası) Dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin orada olmasını yadırgamak, dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin oraya sırt dönmesini teklif etmek son derece tehlikeli bir virüstür

CHP bu konuda basiretsiz davranıyor. CHP'nin açıklamaları dikkat çekmeye başlamıştır. Frenleyici ifade kullanmaları üzücü

Türkiye'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç politikadaki reform süreçlerini sürdürmeye kararlı

Eksen kayması tartışmaları

Türkiye'nin eksenini Batıdaki herhangi bir ülkenin başkentinde görenler, Türkiye milli bir politika ürettiği zaman bunu eksen kayması olarak ifade ederler. Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası değildir. Türkiye'nin ekseni Ankara'dır

Teksas saldırganı ile Yeni Zelanda saldırganının ideolojisi arasında güçlü bağın ortaya çıkması bizi bu konularda daha ciddi kafa yormaya sevk etmelidir. İslam düşmanlığı tüm dinleri tehdit ediyor

Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

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