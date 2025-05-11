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  • Çözümün adresi Türkiye! Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi, en güvenilir iradedir
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Çözümün adresi Türkiye! Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi, en güvenilir iradedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümü için Sayın Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve Türkiye'nin güvenilir adres olması öne çıkmaktadır' dedi.

11 Mayıs 2025 Pazar 16:16 - Güncelleme:
Çözümün adresi Türkiye! Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi, en güvenilir iradedir
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış iradesinin ve Türkiye'nin güvenilir adres olmasının öne çıktığının altını çizdi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası alanda çatışma ve savaş kışkırtıcılığı konusunda son derece sorumsuz açıklamaların yapıldığı bir dönemdeyiz. Bir yerde barış ve çözüm isteyenlerin başka bir bölgede çatışma ve savaşı kışkırttığı ilkesizlikler çokça görülmektedir. Uluslararası kurumların etkisizleştiği ve diplomasinin çokça dışlandığı bir küresel tablo var. Uluslararası düzenin en temel sütunları sarsılmaktadır.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İLKELİ BARIŞ DİPLOMASİSİ, EN GÜVENİLİR İRADEDİR"

Bu gelişmeler karşısında Cumhurbaşkanımız, barış iradesini tüm çatışma bölgeleri için ayakta tutmaktadır. Bu irade Türkiye'yi güvenilir, diplomasi üreten ve hakkaniyetli bir çözüm adresi haline getirmiştir. Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de, dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi, en güvenilir iradedir.

Cumhurbaşkanımızın sadece son birkaç ay içinde diplomatik gayret sarfettiği konular, küresel barışın sağlanması için gerekli tüm alanları kapsamaktadır. "

  • barış iradesi
  • çatışma çözümü
  • Türkiyenin gücü

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