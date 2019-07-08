'Adanalı' sözüne böyle cevap verdiler: #TeşekkürlerÖmerAbi

Ömer Çelik Çukurovalı gençlere destek sözü verdi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Çukurova Üniversiteli gençlerin o yarışa katılması için elimizden geleni yaparız. Adanalılar bu gençleri yalnız bırakmayacak' dedi.