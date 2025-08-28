İSTANBUL 28°C / 21°C
  Ömer Çelik'ten 11'inci yıl mesajı: Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli siyasetiyle hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz
Güncel

Ömer Çelik'ten 11'inci yıl mesajı: Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli siyasetiyle hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının 11. yıl dönümünde mesaj yayımladı. Çelik, 'Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetiyle hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz' dedi.

28 Ağustos 2025 Perşembe 18:00
Ömer Çelik'ten 11'inci yıl mesajı: Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli siyasetiyle hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için yeni kazanımlara imza attığımız günlerin içindeyiz. Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli siyasetiyle hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının 11'inci yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Milletimiz tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlamasının yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için yeni kazanımlara imza attığımız günlerin içindeyiz. Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli siyasetiyle hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz."

