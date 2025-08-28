Ömer Çelik'ten 11'inci yıl mesajı: Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli siyasetiyle hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için yeni kazanımlara imza attığımız günlerin içindeyiz. Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli siyasetiyle hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının 11'inci yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Milletimiz tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlamasının yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için yeni kazanımlara imza attığımız günlerin içindeyiz. Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli siyasetiyle hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz."