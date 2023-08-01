İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2023 Salı / 15 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9584
  • EURO
    29,5956
  • ALTIN
    1685.29
  • BIST100
    7168.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ömer Çelik'ten Ermeni lobisine boyun eğen Disney'e tepki: Utanç verici
Güncel

Ömer Çelik'ten Ermeni lobisine boyun eğen Disney'e tepki: Utanç verici

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Disney'i kastederek, 'Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir.' ifadesini kullandı.

IHA1 Ağustos 2023 Salı 21:23 - Güncelleme:
Ömer Çelik'ten Ermeni lobisine boyun eğen Disney'e tepki: Utanç verici
ABONE OL

Amerika merkezli bir dizi/film platformu Disney, 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacağını duyurduğu 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı aldı. AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN DEĞERLERİNE VE MİLLETİMİZE SAYGISIZLIKTIR"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir.

Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır.

Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.